RMC SPORT - Sconcerti: "Piatek, cessione mai vista prima"

A RMC Sport, nel Live Show, è il momento del giornalista ed opinionista Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Su Higuain

"Bisogna vedere se ha mai smesso di essere vivo. Non ha fatto un girone d’andata eccezionale con il Milan. Ma è un grande centravanti".

Su Piatek

"40 milioni? Deve dimostrare ancora abbastanza. 20 reti già in Italia, si è mosso bene. E’ stato discutibile il fatto che si stato venduto a metà stagione. Non ricordo una cessione così. E’ come se la Roma vendesse ora Zaniolo o l’Inter Icardi. Dal punto di vista tecnico, credo che sia un giocatore molto importante, che sente e cerca la porta. Continuerà a fare bene. Il girone d’andata ha visto la sorpresa, ora vedremo cosa farà".

Su Prandelli

"Le cessioni vanno di pari passo agli arrivi. Piatek fino a luglio non si sapeva chi fosse, poi è diventato un giocatore. Non so cosa farà il Genoa. Pjaca è un buon nome ma è un altro tipo di giocatore. Prandelli per ora vive un momento molto duro. Un giocatore importante per il gruppo, per l’ambizione di una città, non è mai stato ceduto così in fretta. Le squadre medie sognano di avere giocatori del genere. Ma in tre giorni è stato venduto. E’ il segno di quanto conti poco il club per chi lo gestisce. Tutto ha un prezzo. E conta poco il rispetto per la gente".

Su Pjaca

"La Fiorentina può farlo partire? I Della Valle non hanno mai fatto quello che ha fatto Preziosi. Piatek, come Chiesa, è un giocatore destinato a partire. Ma a tutto c’è un tempo. Ormai stiamo accettando che sci siano solo pochissime squadre che giocano e che le altre fanno i vivai di queste poche squadre".

Su Allan

"Manca uno come lui al Psg. Hanno pagato oltre 200 milioni Mbappè, possono pagare tanto anche per chi gli serve, come Allan. Se il giocatore vuole andare via, va via".