RMC SPORT - Semplici: "Chiesa maturità inattesa. Spero resti a Firenze"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato ai microfoni di RMC Sport in vista della gara contro la Fiorentina soffermandosi sul futuro di Federico Chiesa: "Una sua permanenza in viola? Me lo auguro, per noi tifosi della Fiorentina. Il ragazzo però ha raggiunto una maturità inaspettata. Forse gli mancava un po' il gol, ma nell'ultimo periodo sta riuscendo ad essere più concreto e determinante. Penso sia pronto per disputare campionati da top, perché partita dopo partita sta dimostrando qualità tecniche e caratteriali. Ci vuole quella personalità per raggiungere certi livelli".