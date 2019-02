A RMC Sport, durante il Live Show, il giornalista Mario Tenerani ha parlato degli argomenti del giorno, a partire dal calciomercato.

Sull’Inter e Spalletti

"E’ sotto osservazione, bisogna vedere come finisce la stagione e se porta a casa un trofeo. L’Inter gioca male, Spalletti invece è riuscito sempre a far giocare bene le sue squadre. La squadra non cresce, ma se vediamo la classifica mi chiedo: poteva fare qualcosa di più? Non credo, perché Juve e Napoli sono superiori. E’ uscita in Champions, ma al momento del sorteggio nei gironi pensavamo fosse spacciata. Se non arrivasse un trofeo e se non arrivasse la Champions, sarebbe una stagione fallimentare. Uscendo dal FFP, tutti si aspettano campagne faraoniche. Conte? Era lì per acquisti, non per altro. Se viene, vuole capire se arrivano giocatori top. Se arriva, si capirà cosa farà l’Inter sul mercato".