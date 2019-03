© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex calciatore Beniamino Vignola: “I social? Il nostro mister ha segnato una strada. I social sono un sistema vigliacco per esprimere le proprie idee. Il ko contro il Genoa? Credo che sia stato importante l’aspetto mentale, la squadra era scarica sotto l’aspetto mentale. Quella di martedì era stata un’impresa unica e il grande vantaggio in Italia ha permesso questo calo di concentrazione. Tutti pensavano di portarla in fondo con un pari, poi a dimostrazione che nel calcio non c’è niente di sicuro è arrivata questa sconfitta”.

Sturaro? “Ricorda il mio gol al Porto. È un gol che si poteva sicuramente evitare, anche Bonucci è rimasto lì. Dybala? È un lungo periodo che vediamo un po’ di tristezza in questo giocatore. Il fatto che Allegri lo citi sempre come un giocatori di cui è contento penso voglia dire che voglia fare un po’ lo psicologo. Stiamo aspettando anche Mandzukic, che in questo momento è molto giù di condizione”.

Rugani non convince. “Sono d’accordo. Forse si sta parlando di un buon giocatore, ma fa fatica a rimanere al livello degli altri. Anche se anche Bonucci quando perde il riferimento di Chielini fa fatica. Rugani entra in un contesto in cui ci sono dei limiti. Credo che sia un reparto su cui in estate bisognerà lavorare. Ha bisogno di un difensore vero affianco e il fatto di giocare con poca continuità non lo aiuta.