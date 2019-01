RMC SPORT - Vitali: "Sensi? Trattativa non semplice per il Milan"

© foto di Federico Gaetano

Gianni Vitali, procuratore tra gli altri di Davide Calabria e Luca Antonelli, ha espresso il suo pensiero a RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Al Var dello Sport’, in merito ai possibili movimenti di mercato di gennaio, con un focus sul Milan.

«La finestra invernale vedrà ancora una volta un tipo di mercato improntato sui prestiti. L’acquisto di Pulisic, in Premier, fa appunto parte di un altro mondo. La Juve è altamente competitiva e non ha bisogno di intervenire. Milan e Roma saranno le più attente a situazioni particolari. Sensi? Mi piace, conosce il calcio, gioca molto bene. Non so se il Milan si sia interessato concretamente, ma con il Sassuolo trattare non è facile. I neroverdi, giustamente, puntano a vendere a cifre alte i propri pezzi pregiati. Per questo non sarà una trattativa semplice anche se, mi pare di capire, ci sono buoni presupposti. I rossoneri penso cercheranno un attaccante esterno e, in questo senso, si guarderà alle occasioni che presenta il mercato. Bisognerà agire rispettando il FFP in merito il quale non ne condivido il regolamento. Poche squadre, lavorando bene, sono diventate irraggiungibili da chi sta dietro. Calabria? Sta bene e personalmente è molto contento. Gode della fiducia della società e di Gattuso. E’ un giocatore importante, contro la Spal non era titolare per il rischio squalifica, ma nel corso della mezz’ora disputata è risultato determinante. Davide ha carattere e temperamento, sta crescendo. Ogni giocatore è felice se la squadra sta bene. Credo che il Milan sia destinato a migliorare: l’allenatore sta facendo un ottimo lavoro, la società è in ottime mani, la squadra sta facendo il massimo visti anche gli infortuni. Serve tempo considerati i risultati negativi ottenuti nelle passate stagioni».