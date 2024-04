Roma, Abraham posta le immagini del suo recupero: "Essere sfidati nella vita è inevitabile"

vedi letture

Tammy Abraham sarà l'arma in più della Roma in questo caldissimo finale di stagione fra campionato ed Europa League. L'attaccante giallorosso è rientrato in campo nel derby dopo 10 mesi di assenza, 307 giorni in cui l'inglese ha lavorato duramente per superare il grave infortunio al ginocchio dello scorso anno.

"Essere sfidati nella vita è inevitabile, essere sconfitti è un optional"m ha scritto il giocatore sui propri canali social a corredo di un video in cui mostra le fasi salienti del suo percorso di recupero.