Irfan Redzepagic, agente di Edin Dzeko, in una intervista concessa a SempreInter.com ha smentito le voci che vorrebbero il centravanti bosniaco, accostato con insistenza all'Inter, in Turchia per chiudere l'accordo con il Fenerbahce, alla ricerca di un centravanti per l'anno prossimo: "Ho sentito anche questi rumors dalla Turchia e non so da dove vengano. È in vacanza adesso e non a Istanbul".