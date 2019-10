Roma avanti sul Borussia Moenchengladbach: Zaniolo sblocca al 31'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma sblocca la sfida dell'Olimpico subito dopo la mezzora. Calcio d'angolo battuto dalla destra da Veretout, stacco imperioso di Zaniolo, che trafigge Sommer con un imparabile colpo di testa. Il Borussia Mönchengladbach ci aveva provato di più, ma a passare in vantaggio sono i giallorossi. Il classe 1999 ha esultato in maniera polemica mimando una sorta di "non vi sento", evidentemente una risposta alle critiche di questi giorni, in particolare a quanto detto da Capello ieri sera.