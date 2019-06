Roma, Baldissoni: "Interesse Qatar Sports Investment totalmente falso"

© foto di Federico Gaetano

Da Trigoria, dove è in corso l'Assemblea degli Azionisti, Mauro Baldissoni parla così del possibile interesse della Qatar Sports Investment per il club, paventato nelle ultime settimane: "Come detto più volte, è totalmente falso. Pallotta non viene a Roma? Ricordo che a Londra la Roma ha degli uffici in cui vengono discusse le manovre economiche. Riguardo i giovani e la seconda squadra, la Roma monitora la situazione e la valuta, ma al momento non ci sono le condizioni. Ad oggi l'ha fatto soltanto la Juventus, quando ci saranno le condizioni faremo la seconda squadra assolutamente. Faremo una squadra Under 18, al fine di sviluppare al meglio le carriere dei giovani calciatori".