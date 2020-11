Roma, Bruno Peres: "Voglio meritare il rinnovo, sono molto motivato. Lavoro duramente"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cluj, Bruno Peres analizza anche le possibilità di rinnovare con la Roma dopo anni di alti e bassi in maglia giallorossa: "In questo momento penso solo a fare bene qui con la Roma. Ho la motivazione anche di rinnovare il contratto. Sto lavorando duramente per fare le cose per bene. Questa è una cosa che voglio, voglio meritare il rinnovo. Il lavoro è la cosa più importante e se le cose dentro al campo andranno bene allora potranno andare bene anche fuori".