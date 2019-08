Roma, c'è il sì di Kalinic: prima però deve partire Schick

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, Nikola Kalinic ha già dato il suo consnenso per il trasferimento alla Roma. L'attaccante croato ha uno stipendio che rientra nei piani del club (2.5 milioni), con Petrachi che punta ad ottenere il prestito con diritto di riscatto. Prima però la Roma deve cedere Patrik Schick: il ceco ha mercato in Germania (lo cerca il Lipsia in particolar modo), ma l'agente frena: "Pensa solo a Roma-Genoa".