Roma, capitan Florenzi: "Totti e De Rossi due esempi. Ora lo sono io"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, nel corso della lunga intervista rilasciata al Match Program di casa giallorossa, ha parlato anche della fascia da capitano che ora veste a Roma. "È molto diverso, prima avevo degli esempi che seguivo, Francesco e Daniele, in campo e soprattutto fuori. Sono stati il più grande aiuto che potessi avere davanti agli occhi. Ora sono io che dovrò aiutare e far conoscere la Roma in tutto e per tutto. Cercherò di fare il mio meglio e seguire il loro esempio".