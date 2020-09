Roma, caso Diawara: il giallo del via libera arrivato dalla Lega prima della partita

vedi letture

Il segretario della Roma Pantaleo Longo, responsabile dell'errore che ha portato al caso Diawara, ha già rassegnato le dimissioni. C'è però un giallo che potrebbe attenuare le responsabilità, visto che dalla Lega sabato mattina sarebbe partita una mail per avvertire del problema che in realtà a Trigoria non risulta. Inoltre, quando l'alert del sistema informatico della Lega ha evidenziato l'errore a due ore dall'inizio della partita, lo stesso club giallorosso avrebbe ricevuto l'ok per procedere lo stesso. La decisione del giudice verrà presa oggi, ma la parola fine alla vicenda sembra lontana dall'essere scritta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.