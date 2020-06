Roma, caso Ponce: tempo fino al 17/6 per difendersi dalle accuse in sede FIFA del Newell's

In questo tribolato finale di stagione la Roma dovrà anche pensare alla causa intentata nei suoi confronti dal Newell’s Old Boys alla FIFA per la cessione di Ezequiel Ponce.

Ripercorriamo i fatti: la Roma acquista Ponce dal Newell's nell'agosto 2015. Gli argentini si riservano il 40% sulla futura rivendita del giocatore. La Roma vende Ponce allo Spartak Mosca e nell'operazione è inserito e per la stessa cifra Andrea Romagnoli. Costo complessivo 3 milioni. Il Newell's contesta il trasferimento, assicurando che la Roma abbia voluto far passare che il giocatore è stato pagato per la metà della cifra realmente pagata. In questo modo la Roma avrebbe trovato il modo per dare meno soldi (1,2 milioni di euro) al Newell's.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club capitolino ha tempo fino al 17 giugno per difendersi dalle accuse ed evitare la condanna al pagamento di 2,4 milioni di euro al club argentino entro il mese di agosto.