© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo l'edizione romana del Corriere della Sera, per rendere Paulo Fonseca un uomo felice, Petrachi deve fare un ultimo sforzo: il difensore centrale titolare e leader che l’allenatore chiede da tempo. Alessandro Luci, Ceo della Football Factory e intermediario di Arena11 Sport group, ha riaperto la porta per arrivare a Dejan Lovren, anche ieri non schierato da Klopp in Southampton-Liverpool 1-2.

Priorità Lovren - Lovren ha dato grande apertura per un suo approdo alla Roma. È un giocatore importante, che negli ultimi due anni ha raggiunto la finale di Champions. Le difficoltà ci sono, ma si possono superare. La sua priorità, oggi, è la Roma. E non è vero che ha problemi fisici. L'alternativa invece è Daniele Rugani, al momento una seconda scelta.