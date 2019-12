© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

S'è soffermato a più riprese sulle condizioni dei singoli l'allenatore della Roma Paulo Fonseca nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match contro la Fiorentina, l'ultimo del 2019. "Kluivert non è pronto - ha detto -. E' meglio non rischiarlo per questa partita, dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente. Spinazzola sta bene, è solo un'opzione tecnica. E anche Smalling sta bene, oggi s'è allenato regolarmente".

