Dal nome del nuovo ds della Roma per la prossima stagione dipenderanno eventuali colpi di mercato. Infatti, qualora l'attuale dirigente del Lille Luis Campos firmasse per i capitolini, potrebbe portare con sé Gabriel Magalhaes, difensore 21enne proprio in forza al club francese. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.