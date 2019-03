Maurizio Sarri alla Roma? È uno scenario possibile, è una strada che potrebbe riportare l'attuale tecnico del Chelsea in Serie A. Magari in compagnia di un suo pupillo: secondo il Corriere della Sera, infatti con il tecnico toscano in giallorosso potrebbe arrivare anche Gonzalo Higuain. L'argentino, al momento, resterebbe volentieri a Londra; se il suo mentore, come sembra, dovesse però cambiare città potrebbe essere il momento anche per il Pipita di fare nuovamente le valigie.