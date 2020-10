Roma, conferme per Borja Mayoral: l'attaccante può arrivare in prestito con diritto di riscatto

Conferme dalla Spagna per il trasferimento di Borja Mayoral alla Roma. Come riporta la giornalista di Cadena COPE, Arancha Rodríguez, l'attaccante spagnolo classe '97 arriverà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto.