© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Offerta ufficiale dalla B spagnola per Ante Coric della Roma: Il Tempo spiega che la società giallorossa ha ricevuto una proposta dall'Almeria. Una trattativa che dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni. L'affare non è ancora definito in ogni dettaglio, ma manca poco alla fumata bianca.