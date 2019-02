Roma, da 270 mila a 2,5 milioni: l'obiettivo è fare di Zaniolo l'erede di Totti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma prova a blindare Nicolò Zaniolo: secondo quanto riferito da Il Messaggero, con nessun incontro ancora fissato per il prolungamento, l'intenzione dei giallorossi è quella di portare il suo contratto a 2 milioni di euro, addirittura 2,5 con l'accordo che il club intende trovare soltanto a fine stagione. E un obiettivo: fare di Zaniolo, magari non per sempre come accaduto col Pupone, una sorta di erede, seppur temporaneo, al trono di Francesco Totti.