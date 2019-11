© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la Roma. Anche Inter e Juventus si sono messe sulle tracce del difensore Chris Smalling. Il centrale sta facendo molto bene in questo avvio di stagione in giallorosso e secondo quanto riportato dal Daily Mail anche le attuali prime due squadre in classifica in Serie A hanno messo gli occhi sull'inglese del Manchester United, con i capitolini che proveranno però a chiudere la trattativa con i Red Devils in fretta per evitare l'inserimento dei due club italiani.