Roma, Di Francesco: "Non sottovalutiamo l'Entella. Out ElSha e Manolas"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Roma TV in vista della gara di domani in Coppa Italia contro la Virtus Entella. Queste le sue dichiarazioni: "Ho visto ottimi allenamenti, sono contento di come i ragazzi hanno approcciato il nuovo anno. Non saranno convocati El Shaarawy e Manolas, mentre è da valutare Florenzi. Gli altri credo di averli tutti a disposizione”.

Su Dzeko dal 1': "Non lo so, sto valutando se far giocare lui o Schick. Per il momento le percentuali di entrambi sono al 50%".

Sulla Virtus Entella: "Avrebbero le qualità per stare in Serie B nonostante siano in Serie C. Non vanno assolutamente sottovalutati. Dobbiamo fare allenamenti di ottimo livello e a elevata intensità, facendo capire a tutti che la Coppa Italia per noi è una competizione importante".

Sui 15.000 tifosi attesi domani: "Sono sempre importanti, sono di aiuto e di sostegno. Dobbiamo essere bravi a trascinarli con le prestazioni e con il nostro modo di fare".

Sulla Coppa Italia: "È sempre stata importante, anche se l’anno scorso abbiamo fallito. Dobbiamo cercare di fare il meglio in ogni competizione".

Su cosa si aspetta dal 2019: "Continuità, di rendimento e di prestazioni, che in questo girone di andata ci sono un po’ mancate".