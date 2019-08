© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riportato da Rai Sport, la trattativa tra l’Inter e la Roma per Edin Dzeko si sbloccherà solamente nel momento in cui i giallorossi riusciranno a mettere le mani su Gonzalo Higuain. Tuttavia al momento i contatti tra i giallorossi e l’agente dell’attaccante della Juventus sembrano fermi e questo frena anche il possibile approdo del bosniaco alla corte di Antonio Conte. Ai giallorossi, inoltre, è stato offerto Fernando Llorente, ma Gianluca Petrachi sembra abbastanza freddo sulla possibilità di tesserare l’ex Juventus.