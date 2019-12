© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Zaniolo e Diawara, anche Edin Dzeko piace tantissimo al Tottenham. Secondo quanto riportato dal Mirror, gli Spurs sarebbero interessati anche all'attaccante bosniaco, tanto da aver inviato la scorsa settimana degli emissari in Italia per visionare più da vicino il numero 9 giallorosso durante la partita del Bentegondi contro il Verona.