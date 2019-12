Roma, Dzeko: "Vincere stasera a Firenze non sarà affatto facile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre-partita di Fiorentina-Roma, l'attaccante giallorosso Edin Dzeko ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Roma TV. Ecco le sue dichiarazioni: "Vincere è sempre importante, questa è l'ultima partita prima della sosta. Sicuramente non sarà facile, ma dobbiamo giocare tutti uniti per provare a fare risultato".



Cosa pensa della Fiorentina?

“Ho visto la loro ultima partita, i viola corrono tanto e sono aggressivi. Giocano in casa e l’ultimo gol con l’Inter gli ha dato una spinta in più. Pensiamo a noi: prima di tutto dobbiamo essere aggressivi e dare tutti il 100%. Poi speriamo finisca bene”.

Loro sono aggressivi, voi vi adatterete al loro gioco?

“Noi facciamo sempre il nostro gioco, ci proviamo anche oggi”.