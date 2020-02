Fonte: Dario Marchetti

Passi avanti molto importanti ieri per il passaggio di mano della Roma da Pallotta a Dan Friedkin, che ha spedito nella Capitale il suo pool legale per completare la due diligence: incontro avvenuto nella sede dell'Eur del club giallorosso, alla presenza di alcuni dei fedelissimi tra i manager che seguono il magnate americano. Per la chiusura del deal si dovrebbe attendere intorno alla metà del mese, a cavallo di San Valentino e quasi certamente prima del 17 febbraio, almeno per quanto riguarda il pre-accordo, da finalizzare poi entro fine mese.

I prossimi passi - Di prima mattina è arrivato nella sede di Via Tolstoj il CEO della Roma, Guido Fienga, ma solo nel pomeriggio dovrebbe esserci un nuovo aggiornamento con il gruppo Friedkin, una seconda riunione a cui dovrebbe seguirne una terza dopodomani. Il tutto in attesa dell'arrivo nella Capitale di Dan Friedkin, o almeno del figlio Ryan, che era atteso a Roma già ieri.