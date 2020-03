Roma e la stagione da finire entro il 30 giugno per…i prestiti: ansia per Smalling e Miki

vedi letture

Sono giorni di decisioni per il nostro campionato. Dopo lo stop della Serie A per emergenza Coronavirus, venerdì i club si sono riuniti in una prima assemblea in conference call per iniziare a pensare alle soluzioni che porteranno al recupero delle giornate saltate. Difficilmente, visto il crescere dei casi positivi anche tra le squadre del massimo campionato, sarò possibile riprendere prima di metà aprile. L’Uefa sembra ormai essersi arresa all’idea di rinviare Euro 2020 per permettere alle leghe di concludere le proprie stagioni e poter assegnare Champions ed Europa League.

PRESTITI - La necessità, però, non solo in Serie A è concludere tutto entro il 30 giugno 2020, data limite per la scadenza dei contratti e dei prestiti. Anche di questo si è discusso nell’assemblea di venerdì e la tematica è finita già sul tavolo di Gravina. Difficile ottenere una proroga (si ipotizzava fino al 15 luglio), ma i giuristi sportivi sono stati già messi al lavoro per un’eventuale soluzione. Tra le società che più di tutte hanno espresso la loro preoccupazione qualora la Serie A dovesse protrarsi a luglio c’è la Roma. In ballo ci sono 4 prestiti che lascerebbero la Capitale e due di questi non affatto banali. Stiamo parlando di Smalling e Mkhitaryan, entrambi arrivati a Trigoria con la formula del prestito secco e che potrebbero lasciare Fonseca nei guai dopo il 30 giugno se si dovesse continuare a giocare senza riuscire ad allungare la deadline dei trasferimenti temporanei. Petrachi, al momento, è al lavoro più con lo United che con l’Arsenal per cercare intanto di riscattare l’inglese nonostante da Manchester continuino a chiudere 20 milioni, cifra ritenuta troppo alta dal club giallorosso. La Roma, però, “perderebbe” anche Zappacosta (sul quale ci sarebbe addirittura l’idea di rinnovare il prestito con il Chelsea) e Kalinic che farebbe ritiro all’Atletico Madrid. In attacco Fonseca alla partenza del croato rimedierebbe con il rientro di Schick. Il riscatto del ceco, infatti, scatterebbe solo a fine stagione e con la Champions conquistata da parte del Lipsia. Anche Karsdorp e Nzonzi farebbero ritorno e a Trigoria tutto vorrebbero fuorché aprire i cancelli a rientri e uscite prima della fine della stagione., Una situazione che necessariamente andrà regolata se non si dovessero concludere campionati e coppe entro il 30 giugno.