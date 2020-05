Roma, El Shaarawy può tornare ma attenzione anche alla Juventus

Stephan El Shaarawy vuole tornare in Italia e in questo senso la Roma è sempre l'indiziata numero uno a riaccoglierlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore spera di poter tornare presto in Serie A ma attenzione anche alla Juventus, visto che in caso di permanenza di Maurizio Sarri in panchina, opzione sempre più probabile, lo stesso tecnico potrebbe chiedere il Faraone.