Roma, Fienga: "Baldini un consulente, non prende nessuna decisione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante l'Assemblea degli Azionisti della Roma, l'ad giallorosso Guido Fienga ha parlato così degli ultimi dodici mesi del club: "Sul risultato economico del prossimo trimestre: come sapete, subentreranno le cessioni che garantiranno delle entrate. Non vorremmo avere condizionamento nelle scelte. Siamo concentrati sul mantenimento, anzi sullo sviluppo della competitività della squadra, nonostante la necessità di abbassare i costi. L'ha detto anche Pallotta: degli errori sono stati fatti, è aumentato il costo più di quanto sia aumentata la competitività. Cerchiamo ora di invertire la tendenza, aumentando la competitività e diminuendo i costi", evidenzia VoceGialloRossa.it.

Sul ruolo di Baldini: "È un consulente dell'azionista di maggioranza. Non ha alcun ruolo nella governance della società. Il management della società è chi elabora e mette in pratica le decisioni. Gli investitori, come Pallotta, si consultano con gli esperti prima di immettere capitale e Pallotta si fida di Baldini, come esperto in questo ambito. La determinazione delle strategia e l'esecuzione delle stesse spetta solamente al management e Baldini non ne fa parte. Da quando sono entrato io in società, tutte le scelte sono arrivate solo da parte del managment di questa società".