Roma, Fonseca ha scelto Pedro: il giocatore vicino a dire sì ai giallorossi

vedi letture

Pedro è la prima scelta di Fonseca per l'attacco della Roma. E' convinto che possa giocare ai massimi livelli almeno per un altro paio di stagioni e quindi ha chiesto ai dirigenti di provare a stringere il cerchio intorno al suo nome. Oltre a Petrachi, anche Franco Baldini sta lavorando per convincere l'entourage a ripartire dai giallorossi e il giocatore sembra vicino a convincersi che l'Italia possa essere la soluzione giusta per concludere la carriera nel calcio che conta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.