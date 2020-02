vedi letture

Roma, Fonseca: "Kluivert e Under? Quando perdi non è colpa di uno solo"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa di Cengiz Under e Justin Kluivert alla vigilia della gara contro l'Atalanta. "Kluivert dopo l'infortunio non è stato come nella prima parte di stagione. Under dopo il ko di Zaniolo ha fatto un paio di buone partite. Quando si perde non è colpa solo di uno o due giocatori. In questo momento abbiamo bisogno di esperienza. Per i giovani è più difficile. Vediamo domani se giocheranno".