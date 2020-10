Roma, Fonseca (per ora) confermato. E per la società non ha più alibi

vedi letture

Quattro punti in tre partite per la Roma, in attesa di capire se potranno diventare cinque dopo il ricorso per il 3-0 a tavolino del Bentegodi (oggi udienza). Un ruolino non eccezionale, ma sufficiente, almeno per il momento, a confermare Fonseca. La fiducia in vista della nuova stagione gli era stata rinnovata subito da Fienga e dai Friedkin con una videocall prima del loro sbarco a Trigoria, ma dopo la prima giornata qualcosa si era incrinato. Le dichiarazioni del portoghese su Smalling non erano piaciute e avevano messo il club giallorosso in una posizione di ulteriore difficoltà rispetto a quanto non fosse già con il Manchester United. Dunque Fonseca arriva al match con la Juventus con l’ombra di Allegri, Sarri e Rangnick alle spalle, ma la buona prestazione con i bianconeri e la rete da tre punti di Pedro a Udine, hanno rispedito al mittente i primi sondaggi per il dopo Paulo.

La società, inoltre, ha accontentato quasi in tutto il portoghese. Voleva le conferme di Mkhitaryan e Smalling e sono arrivate. Pellegrini, Zaniolo e Veretout non sono stati ceduti e una volta sfumata la pista Milik è stato accontentato con la permanenza di Dzeko. Insomma, sul mercato, vedi anche l’arrivo di Pedro, è stato ascoltato con la società che lo ha messo in condizioni di poter lavorare senza alibi. Tenersi la panchina della Roma ora sta a lui. La sensazione è quella di un allenatore che potrà sbagliare poco o nulla perché i Friedkin, comunque, un primo sondaggio per Rangnick lo avevano fatto, mentre nei prossimi giorni Sarri tornerà libero visto che sta discutendo la rescissione con la Juventus. Altro profilo, quello ex Juventus, che a Trigoria piace molto. Fonseca, intanto, con la Roma ha un contratto fino al 202. C'è la possibilità di estenderlo per un altro anno, ma questa ipotesi per il momento sembra abbastanza lontana.