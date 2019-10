Roma, Fonseca: "Prendiamo in considerazione tutto, anche gli svincolati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma sta valutando anche la possibilità di ingaggiare uno svincolato per sopperire all'emergenza in mezzo al campo. In questo momento, l'unico centrocampista centrale a disposizione di mister Fonseca è Jordan Veretout, mentre gli altri sono tutti infortunati. "Stiamo prendendo tutto in considerazione - ha dichiarato l'allenatore portoghese in conferenza stampa -, ma in questo momento non è facile trovare svincolati che possano elevare il livello della squadra. Non vogliamo prendere giocatori tanto per prenderli, non ci servono calciatori solo per fare numero".

