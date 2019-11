Roma, Fonseca su Mancini: "Anche a Parma farà il centrocampista"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore della Roma, impiegato causa emergenza come centrocampista da Paulo Foseca nelle ultime gare è stata una delle note più lieti dell'ultimo periodo dei giallorossi. Sul possibile utilizzo dell'ex Atalanta in mediana anche per la gara di domani contro il Parma il tecnico lusitano ha chiarito in conferenza stampa: "Il futuro di Mancini a centrocampo? Penso solo alla prossima partita. E' vero che Diawara non è pronto per fare novanta minuti e Mancini giocherà in mediana".