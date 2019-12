© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL, tornando anche alla deludente prova di Under contro il Wolfsberger, in Europa League: "Non voglio parlare di situazioni individuali. Deve migliorare in molte cose. Chi mi ha deluso può giocare? Magari si, anche perché ora non abbiamo molte soluzioni. Magari qualcuno di questi deve giocare domani. Non mi è piaciuto l'atteggiamento e l'ho detto ai giocatori. Per me quella situazione chiusa. Abbiamo sempre avuto un forte atteggiamento, solo in due gare non lo abbiamo fatto e sono con Sampdoria e Wolfsberger. Mi aspetto che domani possa giocare con la mentalità che di solito ha".