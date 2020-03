Roma, futuro in bilico per Pastore: lui vuole restare ma l'ingaggio pesa troppo

Il futuro di Javier Pastore resta un'incognita. Il giocatore argentino, arrivato nella capitale nell'estate del 2018, resterebbe volentieri alla Roma principalmente per due motivi: perché non vuole lasciare da "sconfitto" e per Paulo Fonseca, che considera l'allenatore perfetto per sentirsi ancora un calciatore di alto livello. Il Flaco nel recente passato ha rifiutato varie offerte arrivate dalla Cina, dalla Russia e dagli Emirati ma la questione ingaggio pesa molto sulle casse in bilico del club romanista. Anche l'allenatore lo terrebbe volentieri ma dovrà fare i conti con la volontà della società, attualmente disposta anche a fare una minusvalenza pur di liberarsi di un ingaggio da 4 milioni vincolato fino al 2023. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.