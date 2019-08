© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maxime Gonalons è uno di quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della Roma, in attesa di collocazione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il francese sarebbe vicino a un ritorno in patria, al Rennes. Il club transalpino è in cerca di un mediano dopo la partenza di André e avrebbe individuato - come anticipato ieri da L'Equipe - proprio nell'ex Lione il sostituto perfetto.