Roma-Hellas Verona 2-0 al 45', apre Veretout su rigore. Raddoppio Dzeko nel recupero

Si è da poco concluso il primo tempo di Roma-Hellas Verona. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 2-0 in favore dei giallorossi grazie al rigore trasformato da Veretout a alla rete di Dzeko arrivata in pieno recupero.

Le scelte iniziali - Mister Fonseca sceglie la difesa a tre con Mancini, Ibanez e Kolarov. Spinazzola e Bruno Peres sulle fasce, Veretout e Diawara in mezzo al campo. Dzeko torna dal primo minuto, supportato alle spalle da Pellegrini e Mkhitaryan. Nel Verona fuori Rrahmani dentro Empereur in difesa. In mezzo al campo Amrabat e Veloso, Faraoni e Lazovic sulle fasce. Attacco leggero con Pessina e Zaccagni a supporto di Verre.

Veretout perfetto dal dischetto, rosso per Juric - Dopo 10 minuti di gioco la Roma passa in vantaggio. Empereur tocca Pellegrini in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto: dagli undici metri si presenta Veretout che calcia in maniera perfetta e porta avanti i giallorossi. Espulso Juric per proteste.

Kumbulla ko, dentro Dimarco - Altra tegola per il Verona, che sotto di un gol perde anche Kumbulla per infortinio. Dentro Dimarco.

Mkhitaryan fermato dal palo - Poco prima della mezz'ora la Roma ha una grande occasione per raddoppiare. Dzeko vede Mkhitaryan e lo serve con un delizioso filtrante, l'armeno accelera, si allarga e calcia in porta. Silvestri battuto, solo il palo salva l'Hellas Verona.

Dzeko raddoppia nel finale - A pochi secondi dalla fine del primo tempo, la Roma raddoppia. Brutta palla persa da Amrabat, Mkhitaryan serve Spinazzola che crossa in maniera perfetta per la testa di Edin Dzeko, che trova il raddoppio prima della fine del primo tempo.