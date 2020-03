Roma, il piano De Rossi. A Trigoria già a settembre come allenatore della Primavera

vedi letture

Daniele De Rossi ha deciso: vuole allenare subito. E vuole allenare la Roma. Non la prima squadra - sottolinea ovviamente il Corriere dello Sport - ma una selezione giovanile, probabilmente la Primavera dal momento che il padre Alberto, dopo 27 anni, smetterà di allenare per diventare supervisore del settore giovanile, affiancando Morgan De Sanctis e Bruno Conti.

L'intesa - De Rossi non ha ancora avuto contatti (diretti) con Friedkin, come ha detto in un’intervista recente, ma ne ha avuti molti con i dirigenti della Roma di oggi e anche con manager che potrebbero essere parte della Roma di domani. La Roma, in questo periodo di transizione, non ha ancora stabilito l’organigramma della prossima stagione - si legge - ma Friedkin, avendo consultato diversi personaggi influenti nei salotti della città, ha compreso alla perfezione le ricadute positive che avrebbe il ritorno dell'ex capitano.

Il regolamento - Prima però De Rossi deve prendere il patentino. Ad aprile dovrebbe cominciare a Coverciano il corso riservato ai campioni del mondo e ai grandi ex calciatori, che mira all’ottenimento della licenza Uefa A. Con l’aiuto della federazione, e corsi serrati, De Rossi potrebbe cominciare ad allenare già a settembre, all’inizio della stagione calcistica. Fermo restando che nulla gli vieterebbe, in un secondo momento, di frequentare il corso per il patentino Elite, che lo abiliterebbe a qualunque esperienza professionale.