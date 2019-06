Roma, incontro tra Petrachi e l'entourage di Diawara: 5 anni a 2 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro in corso tra la Roma e l'entourage di Amadou Diawara per trovare l'accordo definitivo per il passaggio del centrocampista dal Napoli ai giallorossi. Per il club giallorosso è presente il neo direttore sportivo, Gianluca Petrachi, che sta cercando di limare gli ultimi dettagli prima delle firme.

Stipendio - L'accordo può essere trovato sulla base di un contratto quinquennale a 2/2,2 milioni di euro netti a stagione e dopo la fumata bianca verrà ufficilizzata sia questa trattativa che quella che porterà Kostas Manolas.