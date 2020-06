Roma, Inter e Juventus fanno sul serio per Zaniolo. Il Tottenham si tira indietro

Tiene banco in casa Roma la situazione di Nicolò Zaniolo, centrocampista che a dispetto della giovane età è già ambito da mezza Europa. Nella giornata di oggi La Repubblica ha spiegato che il giocatore scuola Inter potrebbe essere sacrificato dai giallorossi sull’altare del bilancio. Il club di James Pallotta dovrà infatti mettere sul mercato alcuni dei suoi pezzi pregiati per far fronte al calo di fatturato nel caso in cui non riesca a trovare un socio al più presto.

Per Zaniolo sono arrivate due offerte ufficiali fin qui: la Juventus ha offerto Federico Bernardeschi, Cristian Romero e soldi, mentre l’Inter ha offerto il cartellino di Radja Nainggolan più una parte cash e un 15% su una futura cessione. Sono arrivate anche proposte dalla Premier League, anche se nelle ultime ore il Tottenham si sarebbe tirato indietro per via delle richieste eccessive della Roma (70 milioni di euro).

