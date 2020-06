Roma, no a Juve e Inter per Zaniolo: i bianconeri offrivano Bernardeschi, i nerazzurri Nainggolan

vedi letture

Roma in crisi nera. Come riporta la Repubblica di questa mattina, James Pallotta in questo momento sembra avere due sole strade per far fronte al calo del fatturato: trovare immediatamente un socio oppure vendere i pezzi pregiati della rosa.

I nomi dei possibili partenti sono sempre i soliti: Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, anche se ci sarebbe una sorta di veto degli amministratori giallorossi, con tanto di promessa ai rispettivi agenti dei due calciatori.

Zaniolo, in particolare, sarebbe già stato oggetto di due offerte ufficiali da parte di Juventus e Inter: i bianconeri offrivano Bernardeschi, Romero e soldi; i nerazzurri Nainggolan e soldi, oltre al diritto di incassare il 15% su una futura cessione che si sarebbe tradotto così in uno sconto. Proposte importanti, così come quelle arrivate dalla Premier League (Manchester United e Tottenham), a cui la Roma ha - almeno per ora - risposto però in modo negativo.