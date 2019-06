© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si sblocca la trattativa che dovrebbe portare Edin Dzeko all'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è ancora troppo ampia la forbice fra domanda (21-22 milioni) e offerta (12-13 milioni). Anche relativamente alla contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino non si è trovato l'accordo, con Pinamonti e Radu, profili graditi ai giallorossi, valutati dall'Inter più dello stesso Dzeko.