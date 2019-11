Roma, intermediario Smalling: "Trattativa in corso con lo United"

Fonte: vocegiallorossa.it

L'intermediario che ha portato Chris Smalling in giallorosso dal Manchester United, Tiziano Pasquali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di NSL Radio TV:

A che punto siamo nella trattativa tra Roma e Manchester United?

“La trattativa c’è ma non voglio sbilanciarmi. Voglio mantenere un profilo basso perché la situazione è in una fase di trattativa in cui si attendono risposte e conferme. Sarà determinante la voglia del calciatore di restare o meno. All’inizio non aveva trovato molto spazio, ora invece Roma è diventata una vera benedizione. L’obiettivo è giocare con continuità e tornare in Nazionale".