Roma, Kluivert: "La serie negativa di ha fatto arrabbiare. Non dobbiamo mollare"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Gent in Europa League, l'esterno della Roma, Justin Kluivert, ha parlato anche del momento negativo che i giallorossi hanno passato prima delle vittorie contro i belgi e contro il Lecce: "È vero che abbiamo avuto una serie negativa e questo ci ha fatto arrabbiare molto. E' sempre importante pensare alla partita successiva. Come ha detto il mister la stagione è una maratona. Non possiamo fermarci dopo un passo falso, penso sempre a come posso aiutare la squadra".

