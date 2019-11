© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter resta vigile sulla situazione di Alessandro Florenzi, in panchina nelle ultime sei uscite della Roma e che potrebbe lasciare i giallorossi a gennaio. Secondo Tuttosport i nerazzurri, non certo l'unica squadra interessata al jolly romano, potrebbe essere interessati a un affare in prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere, però, uno scambio: alla Roma, specie in caso di partenza di Perotti, potrebbe interessare Matteo Politano.