Roma, la Juve offre 50 milioni per Zaniolo: no secco dei giallorossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve si fa avanti per Nicolò Zaniolo, la Roma rimanda l'offerta al mittente con un no secco. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero proposto al club capitolino 50 milioni di euro per il talento classe '99 arrivato dall'Inter questa estate. L'intenzione della Roma, difatti, è quella di prolungare e adeguare il contratto del centrocampista, e di sacrificare al massimo altri giocatori, pur di tenerlo nella Capitale. Non c'è solo la Juve, però: se in Italia i bianconeri restano alla finestra, all'estero c'è la fila. Si fanno sotto anche Bayern, Arsenal e Chelsea.