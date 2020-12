Roma, le combinazioni per il primo posto: il pareggio è più che sufficiente

vedi letture

La qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League è già una certezza per la Roma, che stasera ospiterà lo Young Boys per chiudere anche il discorso primo posto. Grazie alla vittoria conquistata in trasferta all’andata e al doppio successo col Cluj, ai giallorossi basterà un pareggio contro gli elvetici per assicurarsi il primato. Che arriverebbe addirittura in caso di sconfitta, purché sia 0-1.

Le partite di stasera

Roma-Young Boys

Cluj-CSKA Sofia

La classifica

Roma 10

Young Boys 7

Cluj 4

CSKA Sofia 1