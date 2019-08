Roma, Mancini a scuola con Fonseca e aspetta il compagno di reparto

“Si comincia”, scrive Gianluca Mancini sul proprio profilo Instagram all’indomani della prima vera sfida di questo pre campionato con il Perugia. Finisce 3-1 per la Roma con doppietta dello stesso centrale ex Atalanta arrivato da due settimane nella Capitale per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Investimento importante quello di Petrachi che oltre a guardare in prospettiva pensa anche all’impatto realizzativo che potrà avere il ragazzo.

GOL E DIFESA A 4 - La scorsa stagione d’altronde parla chiaro. Sei reti, di cui cinque in 30 partite di campionato. Il secondo difensore più prolifico della passata Serie A (al pari di Fazio, Hateboer e Di Lorenzo) e dietro solamente a Kolarov. Già, lo stesso che a Perugia gli ha fornito il gol del 3-1 nel secondo tempo. Non solo gol, però, per il centrale della Roma che sta iniziando a conoscere gli schemi di Fonseca. La prima differenza dalla precedente avventura è il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4. “Cerco di imparare il prima possibile” ha detto Mancini nell’immediato post partita del Renato Curi. “Fonseca per l’intensità assomiglia a Gasp. Mi trovo bene ed è molto preparato” ha aggiunto il centrale giallorosso. Dunque tutti a scuola dal portoghese che vuole l’invasione totale della metà campo avversaria, mantenendo sempre un pressing molto alto e allo stesso tempo rischioso. Il pericolo maggiore è rappresentato dalle ripartenze veloci degli attaccanti. Vedi Iemmello mercoledì sera. In più di un’occasione l’attaccante di Oddo ha messo in crisi la coppia Fazio-Mancini. I due sono simili per caratteristiche e non hanno nella loro indole di scappare all’indietro come Manolas.

MERCATO - Spetta allora a Petrachi trovare il compagno ideale di Mancini. I nomi più gettonati vengono entrambi dalla Premier e sono finalisti dell’ultima Champions League. Uno l’ha vinta e stiamo parlando di Lovren del Liverpool, l’altro è Alderweireld del Tottenham. Il costo del croato oscilla intorno ai 12-13 milioni, mentre per il belga il discorso è un po’ diverso. Fino allo scorso giovedì sul difensore verteva una clausola da 30 milioni. Ora è scaduta e il suo contratto finisce il 30 giugno 2020. Gli Spurs continuano a chiedere almeno 25 milioni, la Roma spera di poter chiudere a meno usando i soldi della cessione di Defrel (circa 18 milioni in totale). Situazione, quella del centrale, destinata a sbloccarsi entro la prossima settimana vista la chiusura del mercato in Premier fissata per l’8 agosto. Nel frattempo Fonseca giocherà con il Lille (domani, ore 18) e continuerà a lavorare su Mancini, per renderlo più sicuro nella sua nuova esperienza con la difesa a 4.